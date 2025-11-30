В Думе нашли новое применение маткапиталу

В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал для оплаты семейных путешествий по России. Об этом сообщил Shot.

По данным канала, партия «Новые люди» предложила Михаилу Мишустину расширить возможности использования материнского капитала. Сейчас его можно направить только на оплату путевок в детские лагеря с образовательной лицензией. Однако семейный отдых, который мог бы укрепить отношения внутри семьи, не предусмотрен.

«Депутаты просят расширить направления, куда можно вложить маткапитал, — оплачивать семейные поездки по Родине, обязательно с экскурсионно-образовательным компонентом», — отметили журналисты.

Чтобы избежать риска неправильного использования средств, предлагается внедрить следующий механизм: оплату за поездку производить только безналичным расчетом и только через лицензированных туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре.

Женщина получила условный срок за мошенничество с маткапиталом в Ижевске. Подделав документы, она незаконно получила свыше 1,8 миллиона рублей из федерального бюджета. На суде мать признала вину, раскаялась и получила три года условно.