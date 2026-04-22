Назван регион России, где платят более миллиона рублей за первого ребенка

В Новгородской области при рождении первенца платят один миллион рублей

Молодые пары в Новгородской области при рождении первого ребенка суммарно могут получить выплату в размере более одного миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы (факультета) РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Закон о региональном капитале приняли с учетом результатов пилотного федерального проекта по стимулированию рождаемости.

«Выплаты в Новгородской области предусмотрены на первого ребенка (возраст матери — до 29 лет) <…>, но это совокупная сумма региональной и федеральной выплаты», — сказала Коваленко.

Местная субсидия на первенца составит 350 тысяч рублей, а федеральная — 729 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий в регионе.

