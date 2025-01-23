Назван размер пенсии бывшего начальника пермского главка МВД

Пенсия генерал-лейтенанта полиции и бывшего начальника ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова превышает 100 тысяч рублей. Об этом Ura.ru рассказали источники в правоохранительных органах.

«У него звание генерал-лейтенант, пенсия назначается исходя из этого. Щеглов получает примерно 110-120 тысяч в месяц», — отметили собеседники агентства.

Журналисты направили в пресс-службу министерства запрос по данной теме, но ответа пока не получили.

Щеглов вышел на пенсию в начале января этого года.

Он возглавлял главное управление МВД по Пермскому краю с ноября 2020 года, а до этого занимал тот же пост в Забайкальском крае. Сообщение о его уходе стало неожиданностью. По одной из версий, которую ранее озвучил «Коммерсант», Щеглов решил выйти на пенсию после беседы с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Другие источники опровергают эту теорию и полагают, что чиновник устал.

Знаменитая советская актриса Наталья Фатеева ранее рассказала, что ее пенсия при стаже 71 год составляет 36 тысяч рублей.