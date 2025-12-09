Назвали самое популярное слово среди комментариев у россиян

Слово «бот» стало самым популярным в комментариях в соцсетях в 2025 году

Самым популярным словом среди россиян в комментариях в соцсетях в 2025 году стало «бот», на втором месте «топ», а на третьем «норм». Это показал анализ LiveDune и СПбГУ, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости» .

«Абсолютным лидером по частоте употребления стало слово „бот“ — его использовали почти 150 тысяч раз. Пользователи все чаще спорят, кто перед ними в комментариях — живой человек или алгоритм», — отметили в исследовании.

Слово «топ» заняло вторую строчку, третью — «норм». Кроме того, «ИИ» и другие фразы, связанные с нейросетями, вошли в топ-5. Тема технологий стала главным фактором, влияющим на речь.

Также довольно часто люди употребляют слова «го», «чел», «фейк», «инет», «вайб» и «чекать».

Ранее пользователи Сети пожаловались, что интернет стал умирать. Его заполнили сгенерированные нейросетью материалы, которые теперь люди воспринимают за спам.