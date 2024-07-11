Навальная пополнила список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в список террористов и экстремистов

Frank Hoermann / Sven Simon
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Юлия Навальную* включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

Жену блогера Алексея Навального обвинили в том, что она участвовала в экстремистском сообществе. Суд Москвы заочно арестовал ее, но она скрылась от следствия, женщину объявили в розыск.

«Перечень террористов и экстремистов <…> Навальная Юлия Борисовна*», — указано на сайте Росфинмониторинга.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Навальная* оторвалась от Родины и перестала чувствовать ее пульс. Официальный представитель Кремля также опроверг слова вдовы блогера о том, что Алексея якобы убили в тюрьме.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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