Навальная пополнила список террористов и экстремистов

Юлия Навальную* включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

Жену блогера Алексея Навального обвинили в том, что она участвовала в экстремистском сообществе. Суд Москвы заочно арестовал ее, но она скрылась от следствия, женщину объявили в розыск.

«Перечень террористов и экстремистов <…> Навальная Юлия Борисовна*», — указано на сайте Росфинмониторинга.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Навальная* оторвалась от Родины и перестала чувствовать ее пульс. Официальный представитель Кремля также опроверг слова вдовы блогера о том, что Алексея якобы убили в тюрьме.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.