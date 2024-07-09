Суд Москвы заочно арестовал жену Навального

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Юлии Навальной в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Жену блогера Алексея Навального обвинили в том, что она участвовала в экстремистском сообществе. Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и постановил заочно арестовать обвиняемую.

Навальная скрылась от следствия, ее объявили в розыск. Срок ареста подсудимой будет исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции на территорию России.

Ранее RT сообщил, что пост главы Фонда борьбы с коррупцией* вместо Марии Певчих** может занять дочь Алексея Навального — Дарья. Источники издания отметили, что она проходила стажировку в организации, когда обучалась в Стэнфордском университете. В агентстве предположили, что Навальная не будет устраиваться на работу по специальности, так как ее не заинтересовала научная деятельность.