Суд Москвы заочно арестовал жену Навального

Басманный суд заочно арестовал Навальную на два месяца

CC-BY-4.0: © European Union 2023– Source: EP
Фото: CC-BY-4.0: © European Union 2023– Source: EP

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Юлии Навальной в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Жену блогера Алексея Навального обвинили в том, что она участвовала в экстремистском сообществе. Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и постановил заочно арестовать обвиняемую.

Навальная скрылась от следствия, ее объявили в розыск. Срок ареста подсудимой будет исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции на территорию России.

Ранее RT сообщил, что пост главы Фонда борьбы с коррупцией* вместо Марии Певчих** может занять дочь Алексея Навального — Дарья. Источники издания отметили, что она проходила стажировку в организации, когда обучалась в Стэнфордском университете. В агентстве предположили, что Навальная не будет устраиваться на работу по специальности, так как ее не заинтересовала научная деятельность.

* ФБК — организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов в России.

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