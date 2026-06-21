Научный сотрудник Медведникова рассказала, что в Москве доходы артистов балета могут достигать 150 тысяч рублей

Уровень заработка артистов балета в России зависит от региона, статуса театра и опыта исполнителя. В Москве доход может достигать до 150 тысяч рублей в месяц, написал ТАСС .

Младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова рассказала о разнице в доходах артистов балета. Она отметила, что зарплата танцоров начального уровня зачастую не превышает 50 тысяч рублей в месяц, а в небольших театральных коллективах может быть еще ниже, добавила «Москва.ру».

Даже при наличии опыта средний доход солистов в региональных труппах составляет около 70–80 тысяч рублей. При этом в крупнейших российских театрах, включая Большой и Мариинский, доходы ведущих солистов и прима-танцоров достигают нескольких сотен тысяч рублей.

Медведникова подчеркнула, что из-за сравнительно невысоких доходов многие артисты балета совмещают основную работу с преподаванием, а также участием в рекламных и медиапроектах.