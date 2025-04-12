Нацпроект «Молодежь и дети» определил главный приоритет России

Национальный проект «Молодежь и дети» определил детей и молодых людей как главный государственный приоритет России. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, его слова передало РИА «Новости» .

«В течение сегодняшнего дня в Национальном центре „Россия“ обсуждали новый национальный проект „Молодежь и дети“, созданный по поручению Владимира Путина. <...> Это значит, что решением президента России зафиксированы в качестве ключевого государственного приоритета дети и молодежь нашей страны», — заявил Кириенко на открытии форумного сезона Росмолодежи.

Нацпроект «Молодежь и дети» создали по поручению Путина. Замглавы президентской администрации отметил важность того, что российская молодежь стала соавтором национального проекта. Он подчеркнул, что Россия — страна возможностей.

Подмосковье представило проект «Навигаторы детства» на всероссийском форуме «Новая философия воспитания». Педагог и школьники продемонстрировали уникальную практику социальной активности для детей старшего дошкольного возраста.