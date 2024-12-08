Подмосковье представило проект «Навигаторы детства» на всероссийском форуме

Делегация Подмосковья представила перед первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым лучшие практики реализации всероссийского проекта «Навигаторы детства». Мероприятие прошло в рамках форума «Новая философия воспитания».

Педагог-психолог дошкольного отделения № 1 школы № 10 из Реутова Алена Курбонова и третьеклассница Варвара Шатова, ученица школы имени Попова в городском округе Власиха, продемонстрировали уникальную региональную практику социальной активности для детей старшего дошкольного возраста под названием «Орлята-дошколята».

В дискуссии форума также участвовал Алексей Панфилов, директор школы № 4 из городского округа Орехово-Зуево. Он представил опыт работы на тему «Школа и родители: сотрудники или соперники».

Полина Логинова, советник директора гимназии № 5 имени А. И. Алексеева из Сергиево-Посадского округа, выступила с темой «Создаем школьное сообщество: родители как партнеры».

Кроме того, многодетная семья Анастасовых из городского округа Воскресенск приняла участие в церемонии награждения победителей премии.

Форум «Новая философия воспитания» прошёл при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.