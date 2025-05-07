Насыщенная спортивная программа в честь Дня Победы пройдет в Саяногорске

В Саяногорске с 8 по 11 мая пройдут спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы. Жителей города ждут соревнования по мини-футболу, баскетболу, городкам и другим видам спорта. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на представителей мэрии.

Так, 8 мая у ФОКа начнутся турниры: ветераны сыграют в мини-футбол, а на городошном поле определят лучших в городках и корнхоле. В 11:00 в здании ФОКа стартует XXXIII турнир по баскетболу среди школьников памяти воина-интернационалиста Сергея Гантимурова.

В пятницу, 9 мая, легкоатлетическая эстафета среди учебных заведений пройдет на стадионе «Строитель». Одновременно продолжатся баскетбольные матчи в ФОКе, а в 12:00 у художественной школы «Колорит» начнется шахматный турнир.

Уже 10 мая в 10:00 в ФОКе будет дан старт волейбольному «Кубку Победы». С 15:00 до 20:00 на мини-футбольном поле пройдут матчи среди любительских и дворовых команд. В воскресенье, 11 мая, финальные игры завершат волейбольный турнир, который начнется в 10:00.

Администрация просит участников и зрителей взять сменную обувь или бахилы для посещения ФОКа. Вход на все мероприятия свободный.