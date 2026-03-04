Наставник по бизнесу Давидян назвала сертификат в магазин косметики универсальным подарком для коллег на 8 Марта

Выбор подарка для коллег на работе требует особого внимания. Предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян поделилась своими рекомендациями в интервью радио Sputnik .

По словам Давидян, универсальным подарком является подарочный сертификат в магазин косметики или на бьюти-процедуру.

«Если хочется подарить что-то материальное, осязаемое, то второе место я бы отдала сладостям», — рекомендовала эксперт.

Она отметиа, что сегодня сладости могут быть не только банальными, но и тематическими — конфеты, расписные пряники, шоколад с красивым оформлением.

Если вы хотите выйти за рамки формального поздравления, можно подарить что-то более личное. Например, книгу, раскраску-мандалу или набор чая.

«Иногда хороший подарок — это не вещь первой необходимости, а маленькое приглашение в другое состояние», — сказала Давидян.

Кроме того, подарок может быть не вещью, а событием. Небольшое застолье, легкая интерактивная часть, поздравления, шутки — все это создает атмосферу праздника и запоминается надолго, заключила эксперт.