Наследство с сюрпризом. Россиянам рассказали, как избежать тяжб за недвижимость

Нотариус Радченко: наследники могут узнать о долгах покойного и отказаться

В России упростили процедуру вступления в наследство. Проверить родство и наличие долгов у покойного можно дистанционно, без походов по инстанциям. Нотариус Москвы, вице-президент Московской городской нотариальной палаты Илья Радченко сообщил 360.ru о новых правилах и подводных камнях.

«Для наследников хлопот становится меньше. Процедура регистрации прав на недвижимость сейчас занимает один день», — сказал он.

Теперь нотариус может по запросу получить кредитную историю покойного, проверить документы и подтвердить родство. Сделки с недвижимостью, в том числе связанные с наследованием, можно проводить дистанционно, с идентификацией по биометрии.

Об этих и других нововведениях в процедуре наследования можно узнать в материале 360.ru.