«Наше будущее». Герой России поздравил юное поколение с Днем защиты детей

Герой России Корольков пожелал каждому ребенку расти в любви и заботе

Telegram-канал Героя России, офицера запаса Аркадия Королькова
Фото: Telegram-канал Героя России, офицера запаса Аркадия Королькова

Детство — самое прекрасное и беззаботное время. В День защиты детей Герой Российской Федерации, офицер запаса, гвардии полковник Аркадий Корольков пожелал каждому ребенку расти в любви и заботе.

Корольков подчеркнул, что каждый ребенок заслуживает любовь, заботу и будущее, полное возможностей. Как напомнил Герой России, счастливое детство во многом зависит от родителей.

«Этот праздник существует более 70 лет, но не потерял своей актуальности и важности. Особенную символичность этот день приобретает в 2024 году, который в России объявлен Годом семьи. И мы все помним, что чужих детей не бывает. Если сегодня уделять им внимание, прививать чувства патриотизма и благодарности, в будущем это принесет хорошие плоды», — заключил Корольков.

Он призвал старшее поколение не забывать, что детей необходимо оберегать и окружать заботой не только по праздникам. Необходимо создать мир, в котором каждый ребенок будет ощущать безопасность и счастье.

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