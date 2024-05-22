ВДЦ «Орленок» будет поддерживать инициативы по налаживанию взаимоотношений между детьми Евразии и России. Об этом заявил директор центра Александр Джеус.

Главная задача проекта — показать самому уязвимому меньшинству сообщества истинное положение вещей, а также современную Россию.

«Мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся установить новые дружеские отношения не только на постсоветском пространстве, но и во всей Евразии», — отметил он.

Руководство лагеря не могло не поддержать инициативы НКО «Евразия». Россия изначально формировалась как евразийское государство, напомнил Джеус во время презентации некоммерческой организацией содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» первых проектов.

Действительно ли она такая, как ее рисует Запад, либо другая — приветливая и гостеприимная. В ее сути заложена история сотрудничества и современного проживания.

Самое дорогое, что есть у России — это различные этносы и народы, говорящие на разных языках и имеющие разную культуру. Наряду с землей и природными богатствами именно люди являются главным богатством страны, добавил Джеус.

«Мы хотим, чтобы наши потомки владели этим. Это главный посыл, который мы хотим показать детям из Евразии. У них откроются глаза на Россию и перспективы», — заявил он.

В ходе мероприятия НКО «Евразия» и детский центр подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа организаций поможет детям России и Евразии найти поддержку друг в друге, отметила первый зампред комитета Госдумы по просвещению, председатель совета НКО «Евразия» Алена Аршинова.

«Пусть это станет традицией, чтобы дети Евразии друг друга понимали, дружили и созидали на благо мира на континенте. Тогда у нас точно будет культурный код. У нас есть шанс сделать крупный рывок», — добавила она.

Директор детского центра добавил, что у организаций впереди много работы.

«Нас ждут великие дела», — заявил Джеус.

НКО «Евразия» ранее презентовала три проекта для детей. Это «Узнай Россию», «Евразия — континент возможностей» и «Территория детства».