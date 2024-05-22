Возможность узнать Россию. НКО «Евразия» презентовала три проекта для молодежи

Возможность узнать Россию

Главными целями и задачами этого проекта стали объединение молодежи и создание общих культурного кода, традиций, ценностей, а также поддержка общего евразийского пространства, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, председатель совета НКО «Евразия» Алена Аршинова.

«Это единение во имя процветания, партнерство на равных, развитие образования, здравоохранения, молодежные обмены, стажировки в ведущих компаниях страны и не только», — добавила она.

Евразийские органы уже начали работу в этом направлении. Для НКО важно, чтобы это видели все, кто входит в континент, а в особенности — молодежь.