Возможность узнать Россию. НКО «Евразия» презентовала три проекта для молодежи
НКО «Евразия» презентовала три молодежных проекта
НКО по содействию развитию международного сотрудничества «Евразия» презентовала первые молодежные проекты. Мероприятие прошло в ММПЦ «Россия Сегодня».
Возможность узнать Россию
Главными целями и задачами этого проекта стали объединение молодежи и создание общих культурного кода, традиций, ценностей, а также поддержка общего евразийского пространства, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, председатель совета НКО «Евразия» Алена Аршинова.
«Это единение во имя процветания, партнерство на равных, развитие образования, здравоохранения, молодежные обмены, стажировки в ведущих компаниях страны и не только», — добавила она.
Евразийские органы уже начали работу в этом направлении. Для НКО важно, чтобы это видели все, кто входит в континент, а в особенности — молодежь.
Старшее поколение помнит СССР. Сегодня надо работать с молодежью. Важно, чтобы мы могли предоставить возможность узнать о РФ не со страниц изданий и интернета, а лично.
Алена Аршинова
председатель совета НКО «Евразия»
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению отметила, что всего «Евразия» презентует три молодежных проекта.
«Узнай Россию»
Этот проект будет интересен буквально каждому, указала Аршинова. Участникам дадут возможность побывать в ведущих компаниях России, а также университетах.
«Задача — чтобы в этом году программу прошли порядка 10 тысяч человек. Постараемся, чтобы у них было свое мировосприятие России», — добавила она.
«Евразия — континент возможностей»
Цель этого проекта заключается в том, чтобы обеспечить мультикультурное общение, а также создать дружескую сеть внутри Евразии. Авторы этой инициативы поставили задачу наладить не только общение между странами, но и взаимную помощь.
«НКО „Евразия“ развивает молодежную дипломатию и проекты будущего. Это даст точку роста», — указала Аршинова.
Организаторы проекта планируют поддержать свыше 2,5 тысячи инициатив. Организации получат возможность получить грант в размере до миллиона рублей.
«В „Евразии“ большая команда, которая вкладывает душу в свое дело. Каждый из нас хочет быть добрым соседом друг к другу, мы верим в развитие отношений, от которого зависит благосостояние народа», — добавила она.
«Территория детства»
Этот проект создали специально для школьников. С его помощью дети смогут стать участниками смен крупнейших центров и лагерей России, таких как «Орленок». Географию программы постепенно будут расширять. Сейчас «Евразия» плотно работает с партнерами в этом направлении, отметила зампред комитета Госдумы по просвещению.
Чтобы принять участие в программе, необходимо пройти конкурсный отбор. Желающим нужно отправить выполнить творческое задание по теме «Мир, в котором я живу».