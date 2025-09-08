«Нас уговаривают?» Доктор Мясников рассказал о связанной с сексом проблеме

По словам Мясникова, секс приравняли к лекарству от простуды.

«Это нас уговаривают заняться сексом? Ведь это огромная проблема, когда огромное количество достаточно молодых мужчин и женщин больше ничего не хотят, а по статистике 40% из них и не могут», — написал доктор.

Мясников предположил, что нежелание заниматься сексом может быть связано с тем, что люди постоянно испытывают стресс, пренебрегают физической нагрузкой и правильным питанием. Он добавил, что обсуждать нужно не профилактику простуд, а необходимость пересмотра подхода к сохранению здоровья.

Ранее сексолог Лариса Никитина призвала россиян осенью заниматься сексом каждый день, чтобы уберечь себя от простуд и ОРВИ. Терапевт Андрей Кондрахин поддержал заявление коллеги, отметив, что регулярная интимная жизнь улучшает кровообращение и может защитить от инфекций.