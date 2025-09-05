Терапевт Кондрахин подтвердил связь интимной жизни с защитой от ОРВИ

Терапевт Андрей Кондрахин обсудил с «Ридусом» заявление российского сексолога Ларисы Никитиной о том, что регулярная интимная жизнь может укрепить иммунную систему и снизить риск заболевания ОРВИ.

Никитина утверждает, что активная сексуальная жизнь улучшает иммунную систему благодаря изменениям в гормональном фоне и выработке цитокинов. Кондрахин соглашается с этой теорией частично.

«При обмене биологическими жидкостями, в том числе при поцелуях, включается система иммунной защиты и выбрасывает иммунные компоненты, которые должны препятствовать передаче инфекции и заражений», — пояснил терапевт.

Также он добавил, что регулярная интимная жизнь подразумевает физическую активность, которая улучшает кровообращение и может защитить от инфекций. Однако, по словам Кондрахина, беспорядочные половые связи не способствуют укреплению иммунитета и не защищают от половых инфекций.