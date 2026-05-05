«Народный фронт» запустил акцию «Огонь памяти» к 9 Мая
«Народный фронт» дал старт ежегодной патриотической акции «Огонь памяти»: частицы Вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба движения.
«Огонь памяти вновь отправится из Александровского сада в разные города и страны. В этот раз он будет доставлен в 71 регион и 14 стран мира. Это не просто дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам», — сказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.
Представители движения, участники «Команды Путина», военные корреспонденты, артисты и спортсмены собрались у Могилы Неизвестного Солдата. Частицы Вечного огня перенесли в специальные лампы.
РЖД доставят огонь в 29 городов. В новых регионах от пламени, взятого у Кремлевской стены, зажгут огни мемориалов. Частицы также передадут военнослужащим на СВО.
«Аэрофлот» помогает с перевозкой огня самолетами. При поддержке Россотрудничества акция проходит за рубежом: огонь повезли в Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию и Южную Осетию. В Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию частицы направили волонтеры.
Ранее бойцам СВО волонтеры, власти и неравнодушные жители Подмосковья отправляли тысячи пасхальных куличей.