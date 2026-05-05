«Народный фронт» запустил акцию «Огонь памяти» к 9 Мая

«Народный фронт» дал старт ежегодной патриотической акции «Огонь памяти»: частицы Вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Огонь памяти вновь отправится из Александровского сада в разные города и страны. В этот раз он будет доставлен в 71 регион и 14 стран мира. Это не просто дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам», — сказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Представители движения, участники «Команды Путина», военные корреспонденты, артисты и спортсмены собрались у Могилы Неизвестного Солдата. Частицы Вечного огня перенесли в специальные лампы.