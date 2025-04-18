Почти 7 тысяч освященных куличей к Пасхе отправили из Подольска бойцам СВО

К Светлому Христову Воскресению власти, волонтеры и жители Подольска собрали и передали участникам специальной военной операции почти семь тысяч освященных пасхальных куличей. Кроме того, булочно-кондитерский комбинат «Коломенское поле» добавил к гуманитарной помощи более 350 килограммов конфет.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что Пасха — это особое время, когда единство и поддержка становятся особенно значимыми. Помощь участникам СВО уже давно стала делом всего округа.

За доставку гуманитарных грузов на передовые позиции, от ЛНР до Херсонской области, отвечают волонтеры организации «Ангелы фронта», которые помогают в этом благородном деле с 2022 года.

Куличи для отправки пекли не только на производстве, но и сами волонтеры из движения «Ангелы фронта». В подготовке подарков также приняли участие члены организации «Волонтеры Подмосковья» и других молодежных объединений округа, которые занимались покраской пасхальных яиц.