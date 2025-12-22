Народный фронт передал технику подразделениям Южного военного округа

Народный фронт передал оборудование и технику подразделениям Южного военного округа в преддверии новогодних праздников. Об этом 360.ru сообщили в президентском движении.

В общей сложности бойцам отправили 29 транспортных средств, среди них 13 мотоциклов, 13 автомобилей, один багги и два квадроцикла.

Также подразделения получили 18 различных систем радиоэлектронной борьбы, 97 устройств оповещения о беспилотниках, радиостанции, тепловизионные прицелы, разведывательные БПЛА, зимнюю обувь и одежду, а также обогреватели и генераторы.

Военнослужащий с позывным «Дизель» отметил, что техника очень помогает в выполнении боевых задач.

«УАЗы с комплектом зимней резины, в отличном состоянии. Используем их для подвоза медикаментов, воды и продовольствия, транспортировки военных для выполнения боевых задач и эвакуации раненых», — сказал он.

Организационную поддержку оказали полпред президента России в СКФО Юрий Чайка и сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев.

Ранее разработчики из Москвы при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта разработали новый высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом.

