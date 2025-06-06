«Народный фронт» назвал самые важные нацпроекты для россиян

Опрос «Народного фронта»: самым важным для россиян стал нацпроект «Семья»

Национальный проект «Семья» оказался самым популярным среди россиян. На втором и на третьем местах — «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь и дети». Такие данные проведенных опросов представил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Он подчеркнул, что по лидирующим по результатам опроса нацпроектам россияне осведомлены лучше всего. Меньше всего позитивных изменений респонденты увидели в решении вопросов доступности жилья, поддержки предпринимательства и экологии.

«Мы дополнительно задали вопрос представителям территориального общественного самоуправления про препятствия в достижении целей национального развития и реализации нацпроектов. На первом месте — высокая бюрократической нагрузка на государственных служащих. На втором — недостаточная вовлеченность людей», — заявил Кузнецов.

Глава исполкома «Народного фронта» добавил, что для опережающего достижения установленных показателей по национальным проектам нужно опираться на общество, которое обладает огромным потенциалом.

Президент России Владимир Путин назвал новые национальные проекты базовыми инструментами формирования будущего страны. Глава государства пояснил, что реализация подготовленных планов объединит все уровни власти, науку, бизнес и общественников.