«Народный фермер»: весной земледельцам придется бороться с дефицитом влаги

Заместитель председателя ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян поделился информацией о предстоящих сложностях для фермеров в связи с наступлением весны. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Эксперт указал на проблему в виде возможного дефицита влаги, вызванного отсутствием снежного покрова зимой. Без достаточного количества снега не произойдет привычное весеннее половодье, что приведет к нехватке воды в реках и почве. Это может негативно сказаться на будущем урожае.

«Беспокоится сейчас за озимые не стоит, так как большая часть урожая у нас сконцентрирована на юге страны, а много снега там и так не бывает. К тому же такого явления как ледяная корка, которое могло бы навредить озимым культурам, пока нигде не было зафиксировано», — добавил специалист.

Особое внимание Испирян уделил фруктовым садам, отметив, что состояние плодов будет зависеть от погодных условий в апреле и мае. Заморозки, подобные прошлогодним, способны нанести значительный ущерб плодоносящим деревьям.