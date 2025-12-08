Народный артист России Сулимов умер в 89 лет

Народный артист России, профессор Владимир Сулимов ушел из жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Театра Моссовета.

«Театр Моссовета постигла горькая утрата. Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова. Потеря невосполнима», — сказали в культурном учреждении.

Прощание с артистом состоится в Театре Моссовета. О дате и времени траурной церемонии сообщат позже. Сулимова не стало на 90-м году жизни.

Ранее скоропостижно скончался актер, режиссер, «Лучший Дед Мороз России» Александр Скавыш. Он умер в возрасти 55 лет. Артиста признали выдающимся новогодним артистом в 2015 году.