Умер «Лучший Дед Мороз России» Александр Скавыш

Скоропостижно скончался актер и режиссер, «Лучший Дед Мороз России» Александр Скавыш. Ему было 55 лет. Об этом сообщили в «Свободном театре» города Урай.

Выдающимся новогодним волшебником артиста признали в 2015 году. Эту роль Скавыш исполнял на протяжении 30 лет.

«Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра, но и каждого артиста, каждого спектакля», — написали в некрологе его коллеги.

Друг актера Вячеслав Казанцев рассказал aif.ru, что смерть была скоропостижной.

«Много работал, планировал. И просто не проснулся», — сказал он.

Близкие люди обстоятельства кончины не раскрывают. Известно, что мастер перевоплощения страдал от сердечных проблем, перенес операцию несколько лет назад, но продолжал работать.

В «Свободном театре» Скавыш исполнял роли во многих постановках: «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса», недавних премьерах «Птица Сури» и «Капкан». Также он режиссировал школьный театр «Антре».