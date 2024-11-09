«Народная инициатива». Водителей предупредили об одном изменении

Хинштейн: флаг России на госномерах к концу 2024 года станет обязательным

Изменения в ГОСТ, закрепляющие обязательное присутствие российского триколора на автомобильных номерах, внесут в 2024 году. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

«Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным. Эта инициатива пришла буквально из народа — с такой идеей выступил мой подписчик», — написал он.

После этого Хинштейн обратился с соответствующим предложением в ГУ ОБДД МВД. По действующему ГОСТу 1993 года допускается изготовление и установка на автомобили номеров с российским триколором и без него, но с буквами RUS в поле кода региона.

Россияне могут их заказать в специализированных организациях, изготавливающих номерные знаки.

В октябре в Госдуме приняла закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие номера на автомобиле. Помимо этого, у нарушителя конфискуют устройство, позволяющее скрывать госномер.