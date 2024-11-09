«Народная инициатива». Водителей предупредили об одном изменении
Хинштейн: флаг России на госномерах к концу 2024 года станет обязательным
Изменения в ГОСТ, закрепляющие обязательное присутствие российского триколора на автомобильных номерах, внесут в 2024 году. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.
«Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным. Эта инициатива пришла буквально из народа — с такой идеей выступил мой подписчик», — написал он.
После этого Хинштейн обратился с соответствующим предложением в ГУ ОБДД МВД. По действующему ГОСТу 1993 года допускается изготовление и установка на автомобили номеров с российским триколором и без него, но с буквами RUS в поле кода региона.
Россияне могут их заказать в специализированных организациях, изготавливающих номерные знаки.
В октябре в Госдуме приняла закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие номера на автомобиле. Помимо этого, у нарушителя конфискуют устройство, позволяющее скрывать госномер.