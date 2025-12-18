Нарколог Шуров усомнился в статистике о росте продаж средств от похмелья

В России продажи средств от похмелья в 2025 году резко возросли, несмотря на некоторое снижение продаж алкоголя. Это противоречие объяснил «Ридусу» нарколог Василий Шуров.

«РБК» сообщил, что, по данным аптечных сетей, продажи средств от похмелья приближаются к рекорду последних четырех лет. При этом, согласно статистике федеральных ведомств, продажи крепких напитков снижаются.

Шуров считает, что статистика Минздрава РФ, Росалкогольтабакконтроля и других профильных ведомств может быть неверной.

«В каждом доме алкомаркеты и огромные выгородки в продуктовых магазинах. А Минздрав рапортует, что употребление снижается. Как вы думаете, чему верить?» — сказал нарколог.

Шуров также отметил, что в декабре рост закупок средств от похмелья связан с приближением новогодних праздников.