Нарколог рассказал о тесте на алкоголизм при помощи домашнего бара

Проверить себя на склонность к алкоголизму может каждый. Это зависит от времени хранения бутылок со спиртным дома, заявил в комментарии 360.ru психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев.

Он подчеркнул, что это самый простой тест на проверку алкогольной зависимости.

«Как долго у вас алкоголь хранится в вашем баре или дома, если вы его купили либо вам подарили? Если вы его сразу выпиваете, то стоит задуматься о том, у вас есть зависимость», — сказал Казанцев.

Нарколог добавил, что этот диагноз можно подтвердить тем, что у человека увеличивается частота употребления спиртного.

О других признаках алкогольной зависимости и способах с ней справиться — в материале 360.ru.