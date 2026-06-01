Нарколог Нафиков рассказал, как семейные традиции влияют на отношение ребенка к алкоголю

Врач психиатр-нарколог Центра «СК-Мед» Азат Нафиков рассказал, что на самом деле влияет на отношения человека с алкоголем. В обществе алкоголь часто воспринимается как символ праздника или способ расслабиться. Но что происходит, когда родители или другие родственники в семье регулярно употребляют спиртные напитки? Ребенок может воспринимать это как норму и повторить их путь, написал Izhlife.ru .

По словам Нафикова, самое худшее кроется не в семейных ссорах, а в «мирных» домашних застольях. Когда ребенок видит, как после рюмки стихают проблемы и наступает веселье, он получает ложный сигнал: алкоголь — это чудодейственное средство, которое может сделать его близких чуть счастливее.

«Ребенок должен сначала стать взрослым, а потом решить — нужен ему алкоголь или нет. До этого момента лучше, чтобы он не видел употребления в своей семье», — рассказывает врач.

Что делать родителям? Не формировать у ребенка связку «праздник = алкоголь». Искать альтернативы: совместные прогулки, настольные игры, общее хобби.

Существует миф, что алкоголизм передается по наследству. По словам Нафикова, по наследству передаются не тяга к алкоголю, а модели поведения и особенности метаболизма. Активность ферментов, которые расщепляют алкоголь в организме, во многом определяет, как быстро человек пьянеет и насколько тяжело переносит похмелье.