«Напугали сына». Звезда «Служебного романа» опровергла слухи о болезни

Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева в беседе с 360.ru опровергла сообщения, что ей снова потребовалась экстренная помощь врачей. Актриса сообщила, что с ней все в порядке.

«Я хорошо себя чувствую. Тревога давняя — вызывали в театр скорую. У меня начинался приступ, боялись, что я не сыграю спектакль», — объяснила она.

Сейчас, заверила артистка, с ней все в порядке. Она уже съездила на гастроли.

«Не волнуйтесь», — добавила Немоляева.

Также актриса отметила, что журналисты уже «напугали сына», позвонив ему.

«Самому плохо чуть не стало», — посетовала собеседница 360.ru.

О проблемах Светланы Немоляевой со здоровьем сообщил Telegram-канал Shot. Якобы актриса почувствовала себя плохо в своей московской квартире и позвонила в экстренные службы. Медикам женщина пожаловалась на слабость и одышку, ей оказали первую помощь. Авторы публикации уверяли, что у нее случился приступ фибрилляции предсердий.

Подобные сообщения об ухудшении здоровья Немоляевой появлялись в августе. Тогда она назвала ерундой сообщения о вызове медиков.