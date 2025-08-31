«Написаны кровью». Россиянам напомнили об ужесточении штрафов за «заменители» детских кресел

Буцкая: за заменители детских кресел грозит штраф до 100 тысяч рублей

С 1 сентября в России вступит в силу закон, ужесточающий требования к детским креслам. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей, рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она напомнила, что по новому закону детей нельзя перевозить без автомобильного кресла или бустера.

«Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», — отметила Буцкая.

Для физлиц штраф составит три тысячи рублей, для юридических, в том числе такси — 100 тысяч рублей. Неправильное устройство представляет угрозу жизни ребенка не только при аварии, но даже при резком торможении, отметила парламентарий.

Тканевые фиксаторы часто становятся причиной гибели ребенка. Сила удара при использовании лямок может привести к повреждениям внутренних органов и внутреннему кровотечению.

«Правила дорожного движения, как и многие другие, написаны кровью», — подчеркнула Буцкая.

Ранее Минтранс Подмосковья напомнил, что детей необходимо перевозить в специальных креслах даже в такси. Автокресла спасают в небольших авариях и даже серьезных ДТП.