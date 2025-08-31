Напавшую на девочку в поезде из Анапы сопровождающую проверят

Власти выяснят, зачем сопровождающая напала на девочку в поезде из Анапы

Министерство образования Свердловской области установит обстоятельства ЧП в поезде из Анапы в Екатеринбург, где во время поездки сопровождающая вылила воду из бутылки на одну из девочек. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство выяснит обстоятельства произошедшего в вагоне инцидента. Женщина на видео действительно является сопровождающей, нанятой на период поездки. Каждую группу сопровождают сотрудники полиции, они составила акт по произошедшей ситуации», — заявили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что после возвращения поезда в Екатеринбург состоится дополнительная проверка действий сопровождающего лица.

Следком в Telegram-канале добавил, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ЧП и представить доклад.

В Сети появилось видео из поезда, на котором девочка хотела взять подушку, но вожатой это не понравилось. Она начала толкать ее по проходу, а затем силой усадила на полку и вылила воду на голову.