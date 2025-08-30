Вожатая напала на школьницу в поезде по пути в Екатеринбург

«112»: вожатая толкнула девочку в поезде и вылила ей на голову бутылку воды

Группа детей находилась в вагоне поезда, который следовал из Анапы в Екатеринбург. Одна из сопровождающих накинулась на девочку и облила ее водой, сообщил Telegram-канал «112».

Женщина пыталась силой посадить подростка на глазах детей, возвращавшихся домой из детского лагеря. При этом она использовала нецензурную брань.

Судя по кадрам, девочка хотела взять свою подушку, однако сопровождающей это не понравилось. Она начала толкать ребенка по проходу, потом силой посадила школьницу на полку. После угроз женщина вылила ей на голову воду.

«Села и прижала свою *****», — сказала она.

Пассажиры обратились за помощью к проводникам, но полиция не стала снимать сопровождающую с поезда. Родители школьников написали на воспитательницу коллективное заявление в правоохранительные органы. Назначена проверка.

Ранее в Кабардино-Балкарии преподаватель младших классов на уроке набросилась на одного из школьников. Учителя разозлило, что ребенок мешал вести ей занятие.