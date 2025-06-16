Напавшая на девушку-инвалида на Урале называла себя демоном

E1.ru: во время издевательств в Карпинске женщина кричала, что она демон

В городе Карпинске на севере Свердловской области женщина с уголовным прошлым по имени Ирина (имя изменено. — прим. ред.) надругалась на камеру над девушкой Анастасией, тело которой через месяц после изнасилования и побоев нашли в реке Турье. Свидетельница случившегося рассказала E1.ru , что мучительница в момент избиения кричала, что она демон.

«Она кричала: „Я хочу крови! Я демон! Ты меня знаешь — если я уничтожу, так я уничтожу“», — пояснила собеседница издания.

Девушка добавила, что пыталась закрыть Анастасию от Ирины, но та продолжала бить через нее. Потом, по ее словам, они ушли на веранду, где избиение продолжилось руками и ногами.

«Подперли поленом дверь. Как они избивали ее, я не видела. Возможно, челюсть или голову повредили, потому что она с трудом могла говорить», — добавила она.

Поляковой было всего 24 года, из-за психических особенностей она имела инвалидность. Сейчас главная подозреваемая в побоях и насильственных действиях сексуального характера находится под домашним арестом.