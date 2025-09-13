Нападающий ЦСКА Фатеев наградил победителей викторины в парке 850-летия Москвы

Москва 13 сентября отметила свой 878-й день рождения масштабными гуляниями горожан и гостей столицы на множестве площадок. Практически в каждом районе для отдыхающих устроили массовые мероприятия. Не стал исключением и парк имени 850-летия Москвы.

Точкой притяжения в парке стал фудтрак «Роснефти». Компания не первый год развивает формат «кафе на колесах», нацеленный на формирование комфортной среды для клиентов розничной сети, в том числе за пределами АЗС. В День города для посетителей устроили конкурсы и викторины с призами.

Фото: 360.ru 1/3 Фото: 360.ru 2/3 Фото: 360.ru 3/3

Первую посвятили Москве, вторую — культурным проектам, которые поддерживает «Роснефть», а третью — хоккейному клубу ЦСКА. Призы победителям квиза вручил нападающий команды Егор Фатеев — подарил билеты на предстоящий матч столичного дерби ЦСКА — «Спартак».

Фото: 360.ru

«Роснефть» владеет клубом с 2011 года, и за это время армейцам удалось трижды взять кубок Гагарина — самый престижный трофей КХЛ.

Компания также поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и совместно с регионами разрабатывает маршруты для путешествий на автомобилях. Вместе с Москвой уже представлены три федеральных маршрута: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Воронеж и Москва — Сочи — Красная Поляна.