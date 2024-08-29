Наносят пропагандистские удары. ЦРУ уличили в использовании Telegram против России

Американские спецслужбы активно использовали популярный мессенджер Telegram для организации «цветных» революций в ряде стран. Об этом в беседе с 360.ru поделился политолог Алексей Ярошенко.

Он указал на использование платформы ЦРУ в информационно-психологических войнах и операциях. В качестве примера Ярошенко привел события после выборов президента Белоруссии и погромы в Дагестане в 2023 году.

«Самый яркий пример — это работа Telegram-канала Nexta. Его авторы долгое время вели оппозиционную информационную деятельность, собрали сторонников, чтобы в нужное время начать координировать протесты. Они направляли людей в режиме реального времени. Писали толпе, куда нужно идти, чтобы обойти сотрудников ОМОН», — указал политолог.

Еще одним примером работы западных спецслужб в Telegram служат погромы, произошедшие на территории Дагестана, указал Ярошенко.

«Похожий пример произошел в России в 2023 году. Речь идет о Дагестане и о тех событиях, которые стали известны как антиизраильские протесты. Похожую технологию управления людьми применили авторы канала „Утро Дагестана“. Сначала в нем публиковались посты с антиеврейской тематикой, а далее в нужный час людей подтолкнули к погромам», — отметил собеседник 360.ru.

Он предположил, что ЦРУ владеет многими каналами на постсоветском пространстве. В них работают, в том числе, с помощью ЦИПсО, добавил политолог.

«Поэтому за происходящим на платформе надо следить, это крайне опасно. Действительно иностранные спецслужбы активно присутствуют в Telegram, потому что это один из самых популярных мессенджеров в России. Через него можно производить разные идеологические и пропагандистские удары по нашей стране», — подытожил Ярошенко.

Ранее экс-сотрудник американского МИД Майк Бенц подтвердил, что Госдепартамент использовал Telegram для организации протестных движений в ряде странах, в частности, в Иране, Китае и Белоруссии.