Нанимавшие мигрантов-нелегалов фирмы предложили отстранить от госзакупок

Законопроект об отстранении от участия в государственных закупках компаний, привлекавших на работу нелегальных мигрантов, внесли на рассмотрение в Госдуму. Автором инициативы стал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В комментарии 360.ru он подчеркнул, что принятие на работу иностранцев с нелегальным статусом стало массовым явлением. Только в прошлом году за это нарушение суды выписали почти 12 тысяч штрафов на сумму 2,7 миллиарда рублей.

«Нужно создавать такую систему, чтобы компании, которые в течение двух лет до участия в торгах привлекались к административной ответственности за привлечение на работу нелегальных мигрантов, не могли участвовать в госзакупках», — заявил Миронов.

Политик подчеркнул, что суды должны получить право включать такие компании в реестр недобросовестных поставщиков на два года. По мнению Миронова, решение приведет к отказу от найма иностранцев-нелегалов и положительно скажется на решении миграционных проблем в России.

Председатель партии отметил, что Госдума приняла целую серию законов по борьбе с нелегальной миграцией, увеличив штрафы и предоставив МВД дополнительное право на выдворение иностранцев.

«Эти законы начали работать, но стало понятно, где и в каком месте надо докрутить, чтобы все встало на свои места. Именно поэтому мы предлагаем отлучить от госконтрактов предприятия, которые продолжают принимать на работу нелегальных мигрантов», — подытожил Миронов.

На минувшей неделе председатель партии «Справедливая Россия — За правду» призвал депортировать семьи иностранцев, чьи дети перестали ходить в школу после провала теста на знание русского языка. Он подчеркнул, что учебные заведения не должны выполнять задачи по интеграции иностранцев, не готовых принимать культуру России.