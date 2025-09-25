Нанимающим мигрантов компаниям захотели запретить участвовать в госзакупках

Миронов призвал запретить участвовать в госзакупках фирмам, где есть мигранты

Компании, которые привлекают на работу мигрантов, следует отстранить от участия в госзакупках. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его мнению, необходимо ввести запрет на участие в государственных и муниципальных закупках для компаний, которые привлекают на работу иностранцев.

«Исключение — высококвалифицированные специалисты», — подчеркнул парламентарий.

Он направил обращение с этим предложением главе правительства Михаилу Мишустину.

Миронов привел данные МВД, согласно которым в России находятся более шести миллионов иностранных граждан. Депутат уточнил, что приток иностранцев увеличивает нагрузку на бюджет, в результате казна недополучает около трех триллионов рублей.

«Огромные деньги идут на социальное и медицинское обслуживание иностранных граждан. Одни только траты на депортацию в прошлом году превысили один миллиард рублей», — объяснил Миронов.

Ранее заместитель министра внутренних дел Александр Горовой рассказал, что число мигрантов-нелегалов в стране составило 670 тысяч человек. По его словам, треть их них — женщины и дети.