«Нам нравится сидеть на парах». Студенты МГУ негативно восприняли перевод на удаленку

Студенты МГУ после перевода на дистант из-за кори пожелали вернуться в корпус

Студенты гуманитарного корпуса Московского государственного университета имени Ломоносова остались недовольны переводом на удаленную форму обучения из-за выявленного случая кори. Об этом они рассказали 360.ru.

Молодой человек по имени Валентин отметил, что про заболевших информации на его потоке нет. К дистанционному обучению он относится резко отрицательно.

«Нравится сидеть на паре и слушать преподавателя вживую. Потому что это неинтересно и нет возможности живого общения с преподавателем или друзьями», — сказал он.

Студентка Ксения отметила, что учится на филологическом факультете. По ее словам, в здании первого гуманитарного корпуса сейчас проводят дезинфекцию.

«К новости отнеслась спокойно, без паники. Нужные прививки от кори поставили еще давно. Если честно, это вызывает некоторый дискомфорт, впереди неделя зачетов, и зачеты не очень удобно сдавать дистанционно. Но мы с преподавателями оперативно решаем, как нам будет наиболее удобно провести их», — добавила она.

По мнению Ксении, при личном общении со студентами и преподавателями очное обучение гораздо эффективнее.

Староста группы физиков первого курса Рафаил отметил, что после новости о кори ему поручили договориться с преподавателями о проведении пар и зачетов в формате онлайн.

«Некоторые преподаватели сами не уверены, что делать, решаем в частном порядке. Лично я бы предпочёл, чтобы карантин не назначали, хотя некоторые ребята радуются возможности сдать некоторые предметы с легкостью», — заключил он.

Ранее стало известно, что более трех тысяч студентов гуманитарного корпуса МГУ перевели на дистанционный формат занятий после подтвержденного случая заболевания корью у студента.