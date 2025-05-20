Больше трех тысяч студентов МГУ перевели на дистанционку из-за случая кори

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование из-за случая кори у студента первого курса филологического факультета МГУ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Университету направили предприсание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения. Администрация вуза приняла решение перевести на дистанционное обучение больше трех тысяч студентов.

Ранее инфекционист и аллерголог-иммунолог Екатерина Кулова предупредила, что вакцинация от кори не всегда гарантирует полную защиту. По словам медика, у организма мог не сформироваться полноценный иммунный ответ.

Кулова отметила, что лечение кори остается симптоматическим: препарата, который способен остановить развитие вируса, нет.