Налоговый эксперт Ломакин предупредил, что крупные компании могут потерять бизнес, экономя на самозанятых

Эксперт по налогам Дмитрий Ломакин в беседе с радио Sputnik предупредил, что экономия на найме самозанятых может привести к ликвидации бизнеса. По его мнению, текущий налоговый режим имеет множество недостатков, которые могут навредить работодателям.

Специалист отметил, что компании используют статус самозанятых для налоговой оптимизации, переводя наемных сотрудников в этот режим. Это вызывает подозрения у налоговой инспекции, и сделки с самозанятыми становятся неприемлемыми для крупного бизнеса, работающего «в белую».

При выявлении «махинаций» с переводом сотрудников в самозанятые налоговая инспекция доначисляет налоги, штрафы и пени, которые могут превышать сэкономленные средства и привести к банкротству компании.

Тем не менее, есть предприниматели, которые предпочитают работать с самозанятыми, несмотря на риски. По словам Ломакина, они живут одним днем и пытаются сохранить бизнес, не задумываясь о будущей пенсии.

Закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан доступен с января 2019 года и предполагает уплату налога по сниженным ставкам — 4% с дохода физических лиц и 6% — с юридических. Этот режим останется неизменным до окончания эксперимента в 2028 году.