Налоговые долги бизнеса и россиян перевалили за 440 млрд рублей

За девять месяцев 2025 года налоговые долги среди компаний и граждан увеличились почти в 1,5 раза, достигнув 443 миллиарда рублей. Это максимальный показатель с 2022 года, сообщила газета «Известия» со ссылкой на информацию ФНС.

В эту сумму вошли не только налоговые обязательства, но и штрафы с пени, начисленные по итогам проверок. Большая часть долгов принадлежит организациям.

Также вдвое возросли финансовые претензии к физическим лицам — до 1,8 миллиарда рублей. Помимо этого, у индивидуальных предпринимателей сумма неустоек выросла почти на 10%, достигнув 6,4 миллиарда. Самыми распространенными видами доначислений стали НДС, налог на прибыль, НДФЛ, УСН и страховые взносы.

Увеличение долгов связано с ужесточением надзора за фирмами, которые использовали противозаконные схемы, ростом ключевой ставки Банка России и корректировкой порядка расчета пеней. Аналитики выяснили, что в ситуации повышенной налоговой нагрузки и сокращения доходов предприятия часто пытаются избежать выплат.

Эксперты рассчитали, что к концу этого года объем доначислений может составить 580–600 миллиардов рублей, в худшем случае — 650 миллиардов. Усиление контроля влияет на бизнес двояко: с одной стороны выравнивает конкуренцию, а с другой — повышает расходы и ведет к банкротству уязвимых предприятий.

Ранее экономист Инна Литвиненко напомнила, что с 1 ноября этого года ФНС может снять средства с налогового счета без решения суда. Это происходит в случаях, если не отчитаться за доход или неправильно указать сумму.