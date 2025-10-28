Экономист Литвиненко напомнила о предстоящих изменениях в налоговом законодательстве

Член комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты России и экономист Инна Литвиненко поделилась информацией об изменениях в налоговом законодательстве, которые вступают в силу с 1 ноября. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, теперь ФНС может списать деньги с налогового счета физического лица без судебного решения, если обнаружится, что человек не отчитался за какой-то доход или неправильно указал сумму.

«Раньше нужно было обращаться в суд, но с 1 ноября есть возможность это сделать не тратя время и средства государства», — пояснила специалист.

Тем, кто честно платит налоги, но случайно ошибся в отчетности, беспокоиться не стоит, заверила экономист. Нововведения затронут исключительно очевидные долги, не подлежащие сомнению.