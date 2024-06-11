Долг Нурмагомедова перед налоговой вырос до 309,7 млн рублей

Долг экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой вырос. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Теперь это — 309 729 366 рублей. А проблемы обнаружились и у родственников легенды UFC», — написали авторы публикации.

Налоговая заблокировала счета в двух компаниях, принадлежащих троюродному брату Нурмагомедова Умару. Еще у одного родственника спортсмена ликвидировали ИП. Причем суммы задолженности там совсем небольшие: 271 рубль и 44 копейки. Сам Нурмагомедов ситуацию не комментировал.

До этого долг чемпиона UFC в легком весе составлял 306 миллионов рублей. ФНС закрыла принадлежащую Нурмагомедову туристическую компанию ООО «Хикмет тревел» по причине недостоверных данных в официальных бумагах. Также спортсмен вышел из состава учредителей компаний «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив», «Первый мобильный» и «Сильди».