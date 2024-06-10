Советник президента Купляускас призвал не облагать налогами добросовестных заводчиков

За действиями добросовестных заводчиков уже следит Российская кинологическая федерация, поэтому их не стоит облагать налогами. Таким мнением поделился с НСН советник президента РКФ Евгений Купляускас.

По его словам, внесенный в Госдуму законопроект должен касаться лишь так называемых черных заводчиков. Которые продают животных с фальшивыми документами.

«В нашей системе заводчики, которыми движет прежде всего любовь к животным конкретной породы. И с таких людей нельзя брать налоги, просто не за что», — подчеркнул он.

Он добавил, в РКФ боятся принятия этого закона как раз по той причине, что он может затронуть добосовестных заводчиков, находящихся в их системе.

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