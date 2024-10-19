«Накоротке». Киселев рассказал об общении Путина с главами СМИ БРИКС
РИА «Новости»: главы ведущих СМИ БРИКС накоротке пообщались с Путиным
Руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось пообщаться с главой государства Владимиром Путиным после встречи. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Накоротке. Поскольку сразу было сказано, что график очень плотный у президента», — отметил он.
По словам Киселев, участники сделали общий снимок, после чего каждый захотел сфотографироваться с Путиным отдельно. Все были в восторге от общения с президентом. На мероприятии царила теплая атмосфера, глава государства остался очень доволен, подчеркнул гендиректор «России сегодня».
Ранее президент заявил, что включение в состав БРИКС новых государств повышает авторитет и вес объединения на мировой арене.