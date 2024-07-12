Наказание за вовлечение детей в преступления предложили ужесточить в России

Группа депутатов Госдумы предложила ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления. Об этом сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале .

Парламентарии разработали ряд поправок, согласно которым вовлечение детей до 14 лет в преступления станет квалифицирующим признаком. За это злоумышленникам будет грозить до семи лет тюрьмы. Вовлечение детей в противоправную деятельность через интернет обернется шестью годами колонии.

Депутат уточнил, что в 2023 году на 52,2% увеличилось число случаев привлечения несовершеннолетних к сбыту запрещенных веществ. Младшеклассников стали вовлекать в диверсии, при чем большая часть таких преступлений совершается именно в Сети.

Накануне в Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов. Авторами идеи выступили депутаты партии «Новые люди».