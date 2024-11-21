«Найден. Жив». Как работу волонтеров поискового отряда сделали безопаснее

пресс-служба Авито
Фото: пресс-служба Авито

Ежегодно в России пропадают без вести до 200 тысяч человек. Из них до 50 тысяч разыскивает отряд «ЛизаАлерт». Работа тяжелая, но волонтеры-поисковики не остаются один на один с проблемой — их поддерживают проверенные друзья.

Одним из них стал классифайд «Авито», уже три года помогающий искать пропавших людей. Компания собирает деньги на покупку необходимого оборудования для волонтеров — общая сумма сбора превысила 15 миллионов рублей. На них купили автомобиль с комплексом беспилотников. Кроме того, организации передали 10 комплектов цифро-аналоговой связи. Платформа запустила также интерактивную карту.

«Ее можно открыть, посмотреть, какие сейчас идут в настоящий момент поисковые операции, при необходимости поддержать, как ресурсно, так и жильем», — рассказал управляющий директор сайта Влад Федулов.

пресс-служба «Авито»
Фото: пресс-служба «Авито»
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пресс-служба «Авито»
Фото: пресс-служба «Авито»
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пресс-служба «Авито»
Фото: пресс-служба «Авито»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Председатель отряда Григорий Сергеев заявил, что благодаря сотрудничеству с классифайдом отряд получает все необходимое оборудование, без которого искать людей гораздо сложнее.

Следующий шаг сотрудничества — повышение уровня цифровой грамотности. В онлайн-игру, посвященную безопасности, интегрируют правила, выработанные поисковиками.

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