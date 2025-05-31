Наименее курящими регионами оказались Чечня и Ингушетия

Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария оказались регионами с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным ЦНИИОИЗ Минздрава, распространенность курения за март составила в Чечне 0,2%, в Ингушетии — 6,17%, а в КБР — 10,31. Также в список регионов с наименьшей долей курящих вошли Карачаево-Черкесская Республика (11,18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (11,58%)

По информации ведомства, больше всего в России курение распространено в Еврейской автономной и Амурской областях, в Бурятии, Тыве и на Алтае.

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