Главный нарколог Подмосковья предупредил об опасности ароматизированных сигарет

Некоторые курильщики предпочитают тонкие версии сигарет, которые считаются «женскими» и менее опасными. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин развеял миф о степени вреда, который они наносят организму.

Обычно тонкие сигареты выпускают в более изящной упаковке, чем стандартные. Зачастую они окрашены в нежные тона и имеют ароматические фильтры.

«Все это сделано, чтобы убедить женщин в том, что курение — не опасная зависимость, а модное увлечение. Однако надо понимать, что за всем этим стоят маркетологи, которые изучают спрос и поведение покупательниц. Как ни странно, тонкие сигареты могут ассоциироваться с тонкой талией, поэтому специалисты сделали ставку на внешний вид сигарет», — рассказал Виталий Холдин.

Нарколог предупредил, что сигареты с добавками еще вреднее обычных: помимо токсичных смол и никотина курильщик вдыхает химические ароматизаторы. Они не только провоцируют аллергию, но и маскируют резкий запах, из-за чего человек может незаметно увеличить ежедневное количество сигарет.

С 26 мая по 1 июня в России проходит Неделя отказа от табака. Врачи напоминают, что курение негативно влияет на женское здоровье, повышая риски бесплодия и онкологических заболеваний.