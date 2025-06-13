Находящийся в Иране Бондарчук вышел на связь

Бондарчук не пострадал в Иране после атаки Израиля

Съемочная группа Федора Бондарчука находилась в Иране в момент атаки Израиля. Режиссер сообщил RT , что с ним все в порядке.

Предположительно, сейчас Бондарчука и других россиян из Ирана эвакуируют. Ранее представитель артиста утверждал, что тот покинул регион еще до начала израильских атак.

Старт эвакуационных работ также подтвердила пресс-служба посольства России в Баку. Россиян вывезут через Азербайджан.

Всего в группе 88 человек, уточнили в дипломатическом представительстве. Среди них Бондарчук и его команда.

Вывозят из Ирана также нескольких артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

В числе эвакуируемых также граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Азербайджан помогает группе с транспортом и размещением в гостинице.

Бондарчук находился в Иране для съемок сериала. Несколько дней назад его посещала здесь министр культуры России Ольга Любимова.

Российские дипломаты сопровождают эвакуацию, чтобы обеспечить безопасность участников.

Израиль в ночь на 13 июня провел беспрецедентную атаку на военную и ядерную инфраструктуру Ирана. Погибли высокопоставленные военные, физики-ядерщики и мирные люди. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив ракетами.